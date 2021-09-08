Под завалами после взрыва газа в жилом доме в Ногинске могут оставаться два человека - МЧС

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое пострадавших могут оставаться под завалами после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Ранее о возможном нахождении под завалами двух человек сообщил источник ТАСС в экстренных службах. "Спасатели продолжают проводить поисково-спасательные работы. По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека", - сообщили в МЧС.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, число пострадавших в результате взрыва газа выросло до пяти.