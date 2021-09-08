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США обеспокоены назначением некоторых лиц в правительство Афганистана - Госдеп

09:32 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обеспокоены в связи с назначением некоторых лиц на посты в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана. Об этом сообщили корр. ТАСС во вторник в пресс-службе Госдепартамента, комментируя новый кабмин исламской республики.

"Мы видели это заявление и оцениваем его. Мы отмечаем, что объявленный список состоит исключительно из лиц, являющихся членами "Талибана" или их близкими соратниками, и в нем нет женщин. Мы также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из них", - отметил дипломат.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон понимает, что речь идет о временном правительстве. "Однако мы будем судить о талибах по их действиям, а не по словам. Мы четко заявили о том, что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства", - указали в Госдепартаменте.

Соединенные Штаты, добавил дипломат, "продолжат добиваться от талибов выполнения их обязательств по обеспечению безопасного прохода для иностранных граждан и афганцев с проездными документами, включая разрешение на вылет из Афганистана рейсов, готовых в настоящее время отправиться в согласованные пункты назначения". "Мы также вновь выражаем надежду, что "Талибан" обеспечит, чтобы афганская территория не использовалась для того, чтобы угрожать каким-либо другим странам, и разрешит гуманитарный доступ для оказания поддержки афганскому народу. Мир внимательно наблюдает за происходящим", - заключил американский дипломат.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном, как они утверждали, из-за "технических трудностей и приготовлений".

Во вторник они все же объявили состав временного кабмина. Его главой стал Мохаммад Хасан, его заместителями - Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, как и ожидалось, не стал занимать пост в кабинете министров.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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