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Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в Ногинске, пять человек пострадали

10:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина и женщина погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личность устанавливается", - сказала Тертичная.

По ее словам, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

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