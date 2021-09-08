Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в Ногинске, пять человек пострадали
10:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина и женщина погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.
"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личность устанавливается", - сказала Тертичная.
По ее словам, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.
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