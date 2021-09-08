0
0
121
НОВОСТИ

Михаил Турецкий отметил безопасность и удобство онлайн-голосования

10:04 08.09.2021

01.jpg
Фото: из личного архива
Михаил Турецкий, народный артист России, основатель и продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO рассказал о своем намерении принять участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах 2021 года, а также о привлекательности голосования в формате онлайн для молодежи.

«Считаю, что онлайн-голосование – это логичное настоящее и перспективное будущее. По сути, из любой точки мира можно заявить свою гражданскую позицию. Такая цифровая демократия, как по мне, делает выборную систему более привлекательной и, соответственно, приобщает большую аудиторию. Особенно молодежь. Формат для них более понятный – на языке их гаджетов. А это важно. Ведь за молодым поколением будущее нашей страны», - поделился мнением народный артист России.

Также им были затронуты вопросы влияния пандемии на общество, в частности цифровизация, как закономерный ответ пандемийным стандартам.

«Сейчас все быстро развивается. Я обязательно сам воспользуюсь онлайном! Приятно, быстро и безопасно», - сказал в заключение Михаил Турецкий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 08.09.2021
Поиски людей с перевернувшегося судна продолжаются в Мурманске
0
0
11:00 08.09.2021
Минобороны Китая обвинило эсминец США во вторжении в территориальные воды КНР
0
17
10:32 08.09.2021
Наднациональный цифровой налог даст бюджету РФ десятки миллиардов рублей ежегодно - Минфин
0
95
10:20 08.09.2021
Позиции Байдена ослаблены спустя всего девять месяцев после прихода в Белый дом - СМИ
0
118
10:05 08.09.2021
Пакистан оказал военную поддержку операции талибов в Панджшере - индийская газета
0
164
10:00 08.09.2021
Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в Ногинске, пять человек пострадали
0
133
09:32 08.09.2021
США обеспокоены назначением некоторых лиц в правительство Афганистана - Госдеп
0
191
09:20 08.09.2021
Под завалами после взрыва газа в жилом доме в Ногинске могут оставаться два человека - МЧС
0
194
09:05 08.09.2021
США финансировали операцию украинских спецслужб против россиян в Белоруссии - CNN
0
240
09:00 08.09.2021
Транш МВФ для России на $18 млрд пойдет в резерв
0
246

Возврат к списку