Михаил Турецкий отметил безопасность и удобство онлайн-голосования

10:04

Фото: из личного архива

, народный артист России, основатель и продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO рассказал о своем намерении принять участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах 2021 года, а также о привлекательности голосования в формате онлайн для молодежи.

«Считаю, что онлайн-голосование – это логичное настоящее и перспективное будущее. По сути, из любой точки мира можно заявить свою гражданскую позицию. Такая цифровая демократия, как по мне, делает выборную систему более привлекательной и, соответственно, приобщает большую аудиторию. Особенно молодежь. Формат для них более понятный – на языке их гаджетов. А это важно. Ведь за молодым поколением будущее нашей страны», - поделился мнением народный артист России.

Также им были затронуты вопросы влияния пандемии на общество, в частности цифровизация, как закономерный ответ пандемийным стандартам.

«Сейчас все быстро развивается. Я обязательно сам воспользуюсь онлайном! Приятно, быстро и безопасно», - сказал в заключение Михаил Турецкий.