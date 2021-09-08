Позиции Байдена ослаблены спустя всего девять месяцев после прихода в Белый дом - СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции президента США Джо Байдена серьезно ослаблены в результате многочисленных кризисов менее чем через девять месяцев после его прихода в Белый дом. Такое мнение высказала в среду французская газета "Фигаро".

"То, что должно было стать, по выражению Байдена, "летом радости и свободы", превратилось в серию кризисов, политически ослабивших американского президента", - констатирует парижское издание, подводя в аналитической статье первые итоги правления 46-го президента США. В череде этих летних кризисов газета выделяет "возобновление пандемии коронавируса в связи с распространением штамма "дельта" и замедлением темпов вакцинации".

Кроме того, "Фигаро" напоминает о проблемах, связанных с масштабными стихийными бедствиями в США, а также о "хаотичном уходе из Афганистана". Кризисы, по ее мнению, "разрушили обещания Байдена о возвращении к нормальной жизни". "Эта черная серия сопровождалась падением президентского рейтинга", - отметила газета, сославшись на опросы общественного мнения о настроениях американцев.

Останавливаясь на развитии четвертой волны пандемии в Соединенных Штатах, "Фигаро" указывает, что "число больных вновь выросло и на прошлой неделе в больницы ежедневно поступали более 100 тысяч пациентов". По ее информации, с момента начала вакцинации такой показатель еще не наблюдался. "Во многих штатах достигнут предел возможностей больниц, проблема усугубляется кризисом персонала в связи с увольнениями или уходом на пенсию", - отметила газета. "Фигаро" замечает, что новый всплеск заболеваемости совпал с серией природных катастроф - пожаров, ураганов и наводнений. Этим летом, констатирует она, "практически каждый третий американец столкнулся с катастрофой, связанной с климатом".

"К этим невзгодам добавился Афганистан, кризис, которого можно было бы избежать, - полагает французская газета. - Застигнутая врасплох крушением афганского режима и захватом Кабула талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) в тот момент, когда эвакуация еще не завершилась, администрация демократов повела себя непрофессионально в той области, где она так гордилась своим опытом. Байден, объявивший в момент прихода в Белый дом о возвращении компетентности и ценностей, вышел из этого фиаско политически ослабленным".

В то время, когда кризисы еще продолжаются, хозяин Белого дома, заметила газета, "сталкивается с одним из самых крупных вызовов в сфере законодательства в период своего президентства". Он пытается "провести в Конгрессе, где располагает лишь весьма хрупким большинством, один из самых амбициозных и дорогостоящих планов социальных расходов со времен проекта "Великого общества" Линдона Джонсона в шестидесятых годах.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.