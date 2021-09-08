Наднациональный цифровой налог даст бюджету РФ десятки миллиардов рублей ежегодно - Минфин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение наднационального цифрового налога даст бюджету РФ десятки миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме.

"По нашим скоромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет. Ежегодно, конечно", - сказал Сазанов.