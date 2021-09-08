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Минобороны Китая обвинило эсминец США во вторжении в территориальные воды КНР

11:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны КНР обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды Китая вблизи островов Наньша (архипелаг Спратли). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"8 сентября американский ракетный эсминец "Бенфолд" без получения соответствующего разрешения правительства Китая вошел в воды вблизи рифа Мисчиф островов Наньша (архипелаг Спратли)", - сказал он.

По словам Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали и вели наблюдение за американским кораблем, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию. Он отметил, что "действия американской стороны являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая".

"Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонно являются производителем рисков в сфере безопасности в Южно- Китайском море, а также крупнейшим нарушителем мира и стабильности в Южно-Китайском море", - продолжил Тянь Цзюньли.

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