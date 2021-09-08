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Поиски людей с перевернувшегося судна продолжаются в Мурманске

11:05 08.09.2021 Источник: Эхо Москвы

В Мурманске продолжаются поиски людей с перевернувшегося судна. На борту было пять человек, одного нашли, остальных ищут, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. Там не уточнили, найден ли человек живым. Катер, который вышел на рыбную ловлю, опрокинулся накануне в районе бухты Долгая Щель в Мурманской области. Спустя 8 часов судно обнаружили перевернувшимся у берега. Ранее ТАСС передавал со ссылкой на источник, что один человек найден погибшим, один — живым, а трое пропали без вести. Источник агентства в экстренных службах предположил, что возможной причиной опрокидывания судна могли стать неблагоприятные погодные условия.  Эхо Москвы

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