Украинская армия обстреляла из минометов северный пригород Донецка - ДНР
11:20 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Веселое к северу от Донецка. Об этом сообщило в среду представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Обстрел произошел в 08:00, огонь велся со стороны населенного пункта Опытное", - приводит заявление ведомства Донецкое агентство новостей.
Уточняется, что киевские силовики выпустили 24 мины калибра 120 мм. Запрос представительства ДНР в СЦКК об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма был проигнорирован украинской стороной.
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