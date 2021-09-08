Более 2,5 тыс технологичных проектов представлено на столичной «Карте инновационных решений» - Сергунина

11:04

Уже более 2,6 тыс. технологических разработок представлено предпринимателями на московской онлайн-платформе «Карта инновационных решений» - сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Платформа работает в Москве с сентября прошлого года, она рассчитана на привлечение внимания к новейшим российским разработкам и их производителям, а также помощь вероятным заказчикам и инвесторам в поисках подходящих сервисов и устройств. По словам Сергуниной, на платформе представлены разработки свыше 1,8 тыс. российских организаций.

«Сегодня на платформе можно найти более 2,6 тыс. технологичных решений. Почти две трети из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. А в тройку самых популярных направлений входят искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные», — цитирует сообщение слова заммэра столицы.

В материале сообщается, что каждый, представленный на платформе продукт имеет карточку, в которой перечислены его достоинства и полезные свойства, а также указана контактная информация. Поиск интересующей сферы осуществляется через раздел «Каталог решений».

Также на онлайн-платформе «Карта инновационных решений» в разделе «Спецпроекты» можно ознакомиться с тематическими обзорами российских и зарубежных разработок.

С марта 2021 года «Карта инновационных решений» доступен на портале Московского инновационного кластера. Оператор карты - Агентство инноваций Москвы, подведомственное департаменту предпринимательства и инновационного развития.