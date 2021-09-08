Корпоративные клиенты Сбера все чаще обращаются за помощью в чат

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За первое полугодие 2021 года количество текстовых обращений клиентов на сайт и в мессенджеры Сбера выросло на 77%, превысив прошлогодние цифры за этот же период. Все больше клиентов для общения со службой поддержки используют мобильное приложение СберБизнес, где число обращений за полгода выросло на 84%.

Хотя чат-бот обрабатывает ежедневно до 8 000 запросов, а в онлайн-каналах на вопросы отвечает умный виртуальный помощник, самой большой популярностью пользуются телефонные звонки, где специалисты службы поддержки по единому номеру для корпоративных клиентов 0321 решают 94% вопросов.

У клиента также есть возможность бесплатно позвонить из-за границы через Wi-Fi в мобильном приложении СберБизнес.

«Текстовый формат обращений постепенно набирает популярность. Судя по статистике, это достаточно быстрый темп. Это говорит не только о том, как меняется психология клиента, но и что наши технологии становятся всё более совершенными. Робот справляется с различными задачами успешно. Однако живое человеческое общение по-прежнему остаётся востребованным и его пока ничто не способно заменить», — отметил Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений».