В России выявили 18 024 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 024, до 7 065 904. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,26%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 262. Всего уже выздоровели 6 320 512 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 797 против 795 днем ранее, до 189 582. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,68%, следует из данных штаба.