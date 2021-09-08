В России выявили 18 024 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 024, до 7 065 904. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,26%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 262. Всего уже выздоровели 6 320 512 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 797 против 795 днем ранее, до 189 582. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,68%, следует из данных штаба.
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