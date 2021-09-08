Тело одного погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске - источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего в результате взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В 11:20 из-под завалов извлечено тело погибшего мужчины", - сказал собеседник агентства.