Тело одного погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске - источник
12:05 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего в результате взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"В 11:20 из-под завалов извлечено тело погибшего мужчины", - сказал собеседник агентства.
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