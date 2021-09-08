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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 269 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 269 против 1 187 днем ранее, до 1 579 274. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,08%.

Число умерших возросло за сутки на 48 против 45 днем ранее, до 27 835 (1,76% заболевших), следует из сообщения штаба.

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