Россияне, участвующие в работе организации-иноагента, могут быть наблюдателями - Памфилова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ, которые участвуют в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, имеют право быть наблюдателями на выборах. Об этом на заседании Центризбиркома России в среду сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации", - сказала Памфилова.