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НОВОСТИ

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений

12:40 08.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях.

Об этом сообщает МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что он «трагически погиб при исполнении служебного долга».  Эхо Москвы

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