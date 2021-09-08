Доходы на единовременные выплаты получены благодаря восстановлению экономики - Мишустин
13:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доходы, позволившие организовать в России единовременные выплаты пенсионерам и военным, были получены за счет восстановления экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду на пленарном заседании Московского финансового форума.
"Дополнительную помощь получили, например, родители школьников. Сейчас по поручению президента всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным, перечисляется единовременная выплата в 10 тысяч рублей, военнослужащим в 15 тысяч", - сказал председатель правительства.
По его словам, в масштабах страны такие выплаты требуют серьезных ресурсов, и "эти дополнительные доходы государство заработало за счет восстановления экономики".
НОВОСТИ
- 14:00 08.09.2021
- Лесные пожары в РФ практически потушены - Рослесхоз
- 13:52 08.09.2021
- 100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях - Румянцев
- 13:32 08.09.2021
- МИД КНР счел "заседанием ради заседания" встречу G7 по Афганистану, куда звали РФ и Китай
- 13:30 08.09.2021
- Евгений Попов одобрил желание школьников учиться журналистике
- 13:20 08.09.2021
- Россия ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату - МИД
- 13:05 08.09.2021
- Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора "Газпром-медиа"
- 12:52 08.09.2021
- Петр Толстой проинспектировал площадку строительства нового катка в Капотне
- 12:40 08.09.2021
- Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений
- 12:32 08.09.2021
- Россияне, участвующие в работе организации-иноагента, могут быть наблюдателями - Памфилова
- 12:20 08.09.2021
- В Москве выявили 1 269 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать