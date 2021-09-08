Доходы на единовременные выплаты получены благодаря восстановлению экономики - Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы, позволившие организовать в России единовременные выплаты пенсионерам и военным, были получены за счет восстановления экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Дополнительную помощь получили, например, родители школьников. Сейчас по поручению президента всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным, перечисляется единовременная выплата в 10 тысяч рублей, военнослужащим в 15 тысяч", - сказал председатель правительства.

По его словам, в масштабах страны такие выплаты требуют серьезных ресурсов, и "эти дополнительные доходы государство заработало за счет восстановления экономики".