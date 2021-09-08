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Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора "Газпром-медиа"

13:05 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медиаменеджер Тинатин Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

"С 8 сентября на позицию заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа" назначена Тинатин Канделаки. В новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других)", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в зоне ее ответственности будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее.

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