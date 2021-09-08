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МИД КНР счел "заседанием ради заседания" встречу G7 по Афганистану, куда звали РФ и Китай

13:32 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти считают, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7 для обсуждения ситуации вокруг Афганистана, на которую приглашали России и Китая, является "заседанием, проводимым ради самого заседания". Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы обратили внимание на то, что G7 собирается провести встречу по Афганистану, и на соответствующую инициативу американского правительства, - заявил он на брифинге. - Необходимо активизировать сотрудничество по данному вопросу, а не проводить заседание ради самого заседания".

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