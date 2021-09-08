Лесные пожары в РФ практически потушены - Рослесхоз
14:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Природные пожары в российских лесах практически потушены. Основной лесопожарный сезон пройден, заявил глава Рослесхоза России Иван Советников.
"На сегодня лесные пожары практически потушены. Существуют отдельные очаги в Якутии, еще в нескольких регионах, но можно сказать, что основной лесопожарный сезон этого года пройден", - сообщил он на открытии федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный - 2021" в среду.
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