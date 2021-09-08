Лесные пожары в РФ практически потушены - Рослесхоз

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Природные пожары в российских лесах практически потушены. Основной лесопожарный сезон пройден, заявил глава Рослесхоза России Иван Советников.

"На сегодня лесные пожары практически потушены. Существуют отдельные очаги в Якутии, еще в нескольких регионах, но можно сказать, что основной лесопожарный сезон этого года пройден", - сообщил он на открытии федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный - 2021" в среду.