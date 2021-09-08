0
0
68
НОВОСТИ

Евгений Попов одобрил желание школьников учиться журналистике

13:30 08.09.2021

попов.jpg
Фото: Александра Маликова
В средних школах уделяется серьезное внимание будущей трудовой деятельности выпускников, поэтому сейчас востребованы предпрофессиональные классы. В ряде школ ЗАО ученики в рамках предпрофессионального обучения осваивают медиа-специальности, хитростям будущей профессии их обучают наставники - профессиональные журналисты.

В Раменках, в школе №1448 второй год работает настоящий медиацентр, где школьники осваивают полный спектр специальностей, от ведения репортажей до видео и звукомонтажа. Особенное внимание в обучении молодого поколения уделяется общению с профессионалами, поэтому мастер-классы тележурналиста Евгения Попова, ведущего «60 минут» вызвали повышенный интерес.

«Профессия журналиста очень интересна, но в то же время очень сложна. Она требует от человека особых качеств – умения оперативно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, структурировать большие объемы информации, видеть «изюминку» в стандартных событиях и интересно рассказывать об этом каждый день. Такие классы знакомят со спецификой будущей профессии, дают базовые навыки, которые пригодятся при получении профильного образования», — уверен Евгений Попов.

Он заметил, что для него важно показать профессию журналиста без шаблонов и клише.

В медиаклассах Москвы в этом году будут учиться 1.5 тысячи школьников, сдавших необходимые компьютерные тесты и подготовившие эссе. Всего в классы предпрофессиональной подготовки в этом учебном году придет половина всех старшеклассников столицы - 50 тысяч учащихся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 08.09.2021
Лесные пожары в РФ практически потушены - Рослесхоз
0
36
13:52 08.09.2021
100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях - Румянцев
0
46
13:32 08.09.2021
МИД КНР счел "заседанием ради заседания" встречу G7 по Афганистану, куда звали РФ и Китай
0
94
13:20 08.09.2021
Россия ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату - МИД
0
116
13:05 08.09.2021
Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора "Газпром-медиа"
0
145
13:00 08.09.2021
Доходы на единовременные выплаты получены благодаря восстановлению экономики - Мишустин
0
139
12:52 08.09.2021
Петр Толстой проинспектировал площадку строительства нового катка в Капотне
0
143
12:40 08.09.2021
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений
0
222
12:32 08.09.2021
Россияне, участвующие в работе организации-иноагента, могут быть наблюдателями - Памфилова
0
177
12:20 08.09.2021
В Москве выявили 1 269 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
167

Возврат к списку