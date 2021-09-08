Евгений Попов одобрил желание школьников учиться журналистике
13:30 08.09.2021
|Фото: Александра Маликова
В Раменках, в школе №1448 второй год работает настоящий медиацентр, где школьники осваивают полный спектр специальностей, от ведения репортажей до видео и звукомонтажа. Особенное внимание в обучении молодого поколения уделяется общению с профессионалами, поэтому мастер-классы тележурналиста Евгения Попова, ведущего «60 минут» вызвали повышенный интерес.
«Профессия журналиста очень интересна, но в то же время очень сложна. Она требует от человека особых качеств – умения оперативно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, структурировать большие объемы информации, видеть «изюминку» в стандартных событиях и интересно рассказывать об этом каждый день. Такие классы знакомят со спецификой будущей профессии, дают базовые навыки, которые пригодятся при получении профильного образования», — уверен Евгений Попов.
Он заметил, что для него важно показать профессию журналиста без шаблонов и клише.
В медиаклассах Москвы в этом году будут учиться 1.5 тысячи школьников, сдавших необходимые компьютерные тесты и подготовившие эссе. Всего в классы предпрофессиональной подготовки в этом учебном году придет половина всех старшеклассников столицы - 50 тысяч учащихся.
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