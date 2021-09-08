100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях - Румянцев

13:52

Фото: из личного архива А.Румянцева

По мнению академика РАН, для сохранения здоровья детей и хорошего психологического климата в семьях родителям детей младше 8 лет нужно оплачивать больничные листы на 100%. Так основатель центра им. Д. Рогачева прокомментировал вступившие с 1 сентября в силу изменения в законодательстве.

«Статистика свидетельствует, что дети, которые пошли в 1-й класс, могут переносить до 6-8 вирусных заболеваний в год. На полное выздоровление уходит несколько дней, иногда неделя. То, что родители смогут спокойно заняться лечением своих детей, не переживая, что они теряют в заработке, это несомненный плюс», — отмечает академик РАН.

Также Александр Румянцев напомнил об опасности недолеченных заболеваний. По его мнению, если родители не будут думать об экономии средств и бросать лечение на половине пути, а сосредоточатся на лечении ребенка, то от этого выиграют и дети и родители и работодатели, так как в будущем дети будут меньше болеть, а значит родителям не нужно часто брать больничный.

Напоминаем: с 1 сентября 2021 года в связи с изменением в закон родители всех детей до 8 лет смогут получать 100-процентные выплаты по больничному листу независимо от рабочего стажа. В данный момент многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребёнка. Пособие по временной нетрудоспособности может быть меньше, чем зарплата.