0
0
181
НОВОСТИ

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника

14:16 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России", - сказали в пресс- службе.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, Мельник также погиб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 08.09.2021
Исландия запускает крупнейшую в мире установку для улавливания углекислого газа из воздуха
0
30
15:12 08.09.2021
Экономический кризис в РФ из-за пандемии полностью еще не миновал - Силуанов
0
71
15:00 08.09.2021
Информация CNN подтверждает, что спецслужбы Украины осуществляют акты гостерроризма - ФСБ
0
108
14:32 08.09.2021
Общий баланс бюджета РФ в 2021 г. будет нулевым - Силуанов
0
139
14:25 08.09.2021
В российских школах фастфуда быть не должно - Баженов
0
132
14:00 08.09.2021
Лесные пожары в РФ практически потушены - Рослесхоз
0
165
13:52 08.09.2021
100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях - Румянцев
0
172
13:32 08.09.2021
МИД КНР счел "заседанием ради заседания" встречу G7 по Афганистану, куда звали РФ и Китай
0
227
13:30 08.09.2021
Евгений Попов одобрил желание школьников учиться журналистике
0
183
13:20 08.09.2021
Россия ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату - МИД
0
224

Возврат к списку