Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника

14:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России", - сказали в пресс- службе.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, Мельник также погиб.