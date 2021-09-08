Общий баланс бюджета РФ в 2021 г. будет нулевым - Силуанов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий баланс федерального бюджета в 2021 году будет нулевым, на 2022 год запланирован профицит в 1% ВВП, в 2023 году профицит составит 0,3% ВВП. Об этом на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По текущему году мы ожидаем дополнительные доходы порядка 1,7 трлн рублей. Общий баланс бюджета, мы считаем, будет около нуля, поскольку все дополнительные доходы мы планируем направить на поддержку граждан, такие решения уже приняты были. Это, как мы уже говорили, подготовка детей к школе, тех, кто первый раз пошел, это поддержка пенсионеров, военнослужащих, а также целый ряд других мер по стимулированию экономики. В последующие годы - у нас в 2022 году запланирован профицит в пределах 1%, так же, как и на 2023 год - это около 0,3%", - отметил Силуанов.