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В российских школах фастфуда быть не должно - Баженов

14:25 08.09.2021

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Автор фото: Максим Манюров
Тележурналист Тимофей Баженов предложил убрать из школ автоматы с фастфудом, обосновав эту инициативу необходимостью здорового питания для школьников. По его мнению гораздо правильней ввести в школах бесплатное питание для всех категорий учащихся, а для учеников с заболеваниями ЖКТ готовить диетическое меню.

«Правильное и сбалансированное питание особенно необходимо растущим организмам. Но мы знаем, что здоровой пище подростки чаще предпочитают еду из ресторанов быстрого питания, чипсы и прочие вредные высококалорийные продукты. Мы не можем заставить детей питаться правильно. Но мы можем хотя бы ограничить им доступ к вендинговым аппаратам, которые сейчас установлены во многих учебных заведениях столицы», — считает Баженов.

По мнению медиков неправильное питание вызывает изменения в работе внутренних органов, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и избыточному весу. Для сохранения здоровья врачи советуют ограничить, а лучше исключить фастфуд, газированные напитки и быстрые углеводы, заменив их натуральными продуктами.

Тимофей Баженов предложил для укрепления здоровья школьников убрать из учебных заведений вендинговые аппараты с фастфудом, сделать для всех категорий учащихся питание бесплатным, а школьникам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например страдающих диабетом - готовить диетическое меню.

«Крепкое здоровье – это лучшее, что мы можем дать нашим детям. А залог крепкого здоровья – это правильное, сбалансированное питание и активный образ жизни», — отметил тележурналист.

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