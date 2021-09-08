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Информация CNN подтверждает, что спецслужбы Украины осуществляют акты гостерроризма - ФСБ

15:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обнародованная CNN информация об обстоятельствах попытки похищения россиян в Белоруссии в 2020 году подтверждает, что Украина силами своих спецслужб по сути занимается актами государственного терроризма. Об этом заявил журналистам представитель ФСБ России.

"[Украинская] власть не заинтересована в том, чтобы провести объективное расследование всей этой ситуации. Потому что, если его провести, все вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина по сути осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться", - заметил представитель ФСБ.

"Эпизод с так называемыми вагнеровцами, который мы считаем изначально уголовно наказуемым деянием, это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. Все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", - добавил он.

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