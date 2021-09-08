Исландия запускает крупнейшую в мире установку для улавливания углекислого газа из воздуха
15:32 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исландия запускает в среду крупнейшую в мире установку по улавливанию из атмосферы углекислого газа, который будет смешиваться с горячей водой и закачиваться глубоко под землю на вечное хранение.
Установка, созданная исландской компанией Carbfix совместно со швейцарским стартапом Climeworks AG, способна ежегодно улавливать до 4 тыс. тонн углекислого газа, что эквивалентно выхлопу в год около 790 автомашин, сообщает в среду агентство Рейтер.
Завод включает восемь больших емкостей с высокотехнологичными фильтрами и вентиляторами для извлечения углекислого газа, который затем смешивают с горячей водой и закачивают глубоко под землю, где он взаимодействует с каменными породами и постепенно затвердевает. Установка работает от электроэнергии, получаемой от использования расположенных неподалеку геотермальных источников.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в мире сейчас действуют 15 установок прямого улавливания углекислого газа из воздуха общей мощностью 9 тыс. тонн в год.
Американская нефтяная компания Occidental Petroleum разрабатывает сейчас самый мощный подобный завод, который ежегодно способен будет улавливать до 1 млн тонн углекислого газа.
В прошлом году глобальные выбросы углекислого газа, как информирует МЭА, составили 31,5 млрд тонн.
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