0
0
0
НОВОСТИ

Исландия запускает крупнейшую в мире установку для улавливания углекислого газа из воздуха

15:32 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исландия запускает в среду крупнейшую в мире установку по улавливанию из атмосферы углекислого газа, который будет смешиваться с горячей водой и закачиваться глубоко под землю на вечное хранение.

Установка, созданная исландской компанией Carbfix совместно со швейцарским стартапом Climeworks AG, способна ежегодно улавливать до 4 тыс. тонн углекислого газа, что эквивалентно выхлопу в год около 790 автомашин, сообщает в среду агентство Рейтер.

Завод включает восемь больших емкостей с высокотехнологичными фильтрами и вентиляторами для извлечения углекислого газа, который затем смешивают с горячей водой и закачивают глубоко под землю, где он взаимодействует с каменными породами и постепенно затвердевает. Установка работает от электроэнергии, получаемой от использования расположенных неподалеку геотермальных источников.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в мире сейчас действуют 15 установок прямого улавливания углекислого газа из воздуха общей мощностью 9 тыс. тонн в год.

Американская нефтяная компания Occidental Petroleum разрабатывает сейчас самый мощный подобный завод, который ежегодно способен будет улавливать до 1 млн тонн углекислого газа.

В прошлом году глобальные выбросы углекислого газа, как информирует МЭА, составили 31,5 млрд тонн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 08.09.2021
Экономический кризис в РФ из-за пандемии полностью еще не миновал - Силуанов
0
71
15:00 08.09.2021
Информация CNN подтверждает, что спецслужбы Украины осуществляют акты гостерроризма - ФСБ
0
108
14:32 08.09.2021
Общий баланс бюджета РФ в 2021 г. будет нулевым - Силуанов
0
139
14:25 08.09.2021
В российских школах фастфуда быть не должно - Баженов
0
132
14:16 08.09.2021
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника
0
194
14:00 08.09.2021
Лесные пожары в РФ практически потушены - Рослесхоз
0
165
13:52 08.09.2021
100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях - Румянцев
0
172
13:32 08.09.2021
МИД КНР счел "заседанием ради заседания" встречу G7 по Афганистану, куда звали РФ и Китай
0
227
13:30 08.09.2021
Евгений Попов одобрил желание школьников учиться журналистике
0
183
13:20 08.09.2021
Россия ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату - МИД
0
224

Возврат к списку