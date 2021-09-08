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НОВОСТИ

Собянин внес поправки об усилении штрафов за нарушение тишины автомобилистами

15:57 08.09.2021

Мэром Москвы Сергеем Собяниным внесен пакет поправок в московское и федеральное законодательство об увеличении в 10 раз штрафов за нарушение тишины в ночное время суток, о чем он написал в своем блоге на персональном сайте.

Блог информирует, что в ответ на неоднократные просьбы жителей о принятии адекватных мер по пресечению ночного шума градоначальник предложил запретить в столице в ночное время суток эксплуатацию машин и мотоциклов с частично или полностью модифицированными глушителями при условии нарушения ими ночной тишины, и в 10 раз увеличить размер штрафа автолюбителям, делающим это преднамеренно (с 500 до 5000 рублей).

Также выдвинуто предложение штрафовать нарушителей с помощью технических средств, оснащенных специальными замерителями шума - шумомерами. По мнению Сергея Собянина, эта мера обеспечит неизбежное привлечение к ответственности нарушителей.

Кроме того, предлагается автомобили и мотоциклы с частично или полностью модифицированными глушителями задерживать и перемещать на спецстоянку до полного восстановления заданных производственных параметров устройства (глушителя).

«Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам», - написал в заключении Сергей Собянин.

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