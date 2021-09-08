На Украине инициировали санкции против 24 компаний и 6 физических лиц за Крымский мост

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины одобрило ограничительные меры в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста, и вносит их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.

"Кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение СНБО Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.