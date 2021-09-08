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Женщины в Афганистане не смогут заниматься спортом - представитель талибов

16:32 08.09.2021 Источник: Интерфакс

Женщины, включая спортсменок из национальных сборных, не смогут заниматься спортом в Афганистане, заявил в среду заместитель главы комиссии "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News.

"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил Васик. Он также отметил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.

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