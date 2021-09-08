Предлагаю присвоить имя Зиничева институту в системе МЧС России - Евгений Попов

16:44

Автор фото: Александра Маликова

Сегодня, 8 сентября 2021 года трагически погиб глава МЧС. Он погиб, исполняя свой служебный долг, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. От россиян уже поступают различные предложения увековечить память Евгения Зиничева.

Евгений Попов, тележурналист и ведущий «60 минут» также считает необходимым сохранить в памяти россиян имя главы МЧС.

«Предлагаю почтить память Евгения Зиничева, погибшего как герой, присвоив его имя Институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, — написал в соцсетях Евгений Попов. - Институт входит в структуру МЧС и располагается в Фили-Давыдково, где мы совместно с его сотрудниками высаживали яблоневую аллею» - внес предложение тележурналист.

Всероссийский институт ГО и ЧС занимается новейшими разработками и научно-техническими решениями в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Евгений Зиничев, как отмечает журналист, был сторонником цифровизации.

«Разработанная под его руководством система активного предупреждения позволила в разы снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. ВНИИ ГОЧС – признанный лидер по разработке и внедрению новых технологий безопасности человека в природной и техногенной сферах. Поэтому, считаю, институт будет с достоинством носить имя Евгения Николаевича Зиничева», - заявил Евгений Попов.