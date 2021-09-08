Предлагаю присвоить имя Зиничева институту в системе МЧС России - Евгений Попов
16:44 08.09.2021
|Автор фото: Александра Маликова
Евгений Попов, тележурналист и ведущий «60 минут» также считает необходимым сохранить в памяти россиян имя главы МЧС.
«Предлагаю почтить память Евгения Зиничева, погибшего как герой, присвоив его имя Институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, — написал в соцсетях Евгений Попов. - Институт входит в структуру МЧС и располагается в Фили-Давыдково, где мы совместно с его сотрудниками высаживали яблоневую аллею» - внес предложение тележурналист.
Всероссийский институт ГО и ЧС занимается новейшими разработками и научно-техническими решениями в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Евгений Зиничев, как отмечает журналист, был сторонником цифровизации.
«Разработанная под его руководством система активного предупреждения позволила в разы снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. ВНИИ ГОЧС – признанный лидер по разработке и внедрению новых технологий безопасности человека в природной и техногенной сферах. Поэтому, считаю, институт будет с достоинством носить имя Евгения Николаевича Зиничева», - заявил Евгений Попов.
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