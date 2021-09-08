Писательница Марина Степнова станет автором Тотального диктанта в 2022 году
17:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская писательница Марина Степнова станет автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2022 году, сообщила в среду директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. Ее имя было объявлено в рамках онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее".
"Марина Степнова - новый автор Тотального диктанта, автор текста для акции 2022 года", - сказала Ребковец.
Акция пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру.
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