0
0
35
НОВОСТИ

Писательница Марина Степнова станет автором Тотального диктанта в 2022 году

17:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская писательница Марина Степнова станет автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2022 году, сообщила в среду директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. Ее имя было объявлено в рамках онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее".

"Марина Степнова - новый автор Тотального диктанта, автор текста для акции 2022 года", - сказала Ребковец.

Акция пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:44 08.09.2021
Предлагаю присвоить имя Зиничева институту в системе МЧС России - Евгений Попов
0
62
16:32 08.09.2021
Женщины в Афганистане не смогут заниматься спортом - представитель талибов
0
101
16:12 08.09.2021
США намерены обновить радиолокационную систему ПВО Эстонии
0
129
16:00 08.09.2021
На Украине инициировали санкции против 24 компаний и 6 физических лиц за Крымский мост
0
146
15:57 08.09.2021
Собянин внес поправки об усилении штрафов за нарушение тишины автомобилистами
0
147
15:32 08.09.2021
Исландия запускает крупнейшую в мире установку для улавливания углекислого газа из воздуха
0
203
15:12 08.09.2021
Экономический кризис в РФ из-за пандемии полностью еще не миновал - Силуанов
0
204
15:00 08.09.2021
Информация CNN подтверждает, что спецслужбы Украины осуществляют акты гостерроризма - ФСБ
0
262
14:32 08.09.2021
Общий баланс бюджета РФ в 2021 г. будет нулевым - Силуанов
0
226
14:25 08.09.2021
В российских школах фастфуда быть не должно - Баженов
0
211

Возврат к списку