Писательница Марина Степнова станет автором Тотального диктанта в 2022 году

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская писательница Марина Степнова станет автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2022 году, сообщила в среду директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. Ее имя было объявлено в рамках онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее".

"Марина Степнова - новый автор Тотального диктанта, автор текста для акции 2022 года", - сказала Ребковец.

Акция пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру.