Суд отправил на принудительное лечение подростка, убившего свою семью в Пермском крае
17:12 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Октябрьский районный суд Пермского края принял решение отправить 16-летнего подростка, убившего своих родителей и младшую сестру, в психбольницу. Об этом в среду рассказали ТАСС в пресс- службе суда.
"Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Постановление о его переводе из-под стражи в психиатрический стационар уже есть в деле", - сказал собеседник агентства.
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