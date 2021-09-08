Суд отправил на принудительное лечение подростка, убившего свою семью в Пермском крае

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьский районный суд Пермского края принял решение отправить 16-летнего подростка, убившего своих родителей и младшую сестру, в психбольницу. Об этом в среду рассказали ТАСС в пресс- службе суда.

"Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Постановление о его переводе из-под стражи в психиатрический стационар уже есть в деле", - сказал собеседник агентства.