Роман Романенко в открытом письме мэру Москвы призвал присвоить особый статус Битцевскому лесу
17:10 08.09.2021
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Автор фото: Семен Кац
По мнению Героя России, местные жители, забившие тревогу, имеют основания беспокоиться за сохранность леса, опасаясь лишиться его в результате массовой коммерческой и жилой застройки, прокладки новых транспортных артерий и нарушения экологического равновесия леса самими жителями.
«Давайте сохраним Битцевский лес вместе! Как известно, у стратегически важных зелёных массивов бывают разные статусы: национальные парки, заповедники, заказники и другие. Считаю, необходимо создать экспертную рабочую группу под Вашим личным контролем, чтобы понять, какой именно статус позволит защитить Битцевский лес максимально эффективно, исключит какое-либо вмешательство в лесную экосистему, обезопасит территорию от застройки и даст дополнительный инструмент природоохранникам и экологам для борьбы с теми, кто загрязняет зелёный массив бытовыми отходами», — пишет в письме Роман Романенко.
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