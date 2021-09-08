Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в ЮЗАО

17:59

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе объезда ЮЗАО оценил ход реализации городских проектов развития в этом Московском округе и пообщался с горожанами.

В частности, в разговоре с жителями округа им отмечено благоустройство Ленинского проспекта. Как указывается в материалах пресс-службы мэрии и Правительства Москвы, цель благоустройства Ленинского проспекта - создание комфортной среды для горожан и сохранение исторического облика этой городской магистрали. Первый этап работ закончен, второй этап планируется выполнить в 2022-2023 году, третий - по мере завершения Большой кольцевой и Троицкой линий метрополитена.

В ходе осмотра Троицкой линии метро мэр отметил, что ее запуск планируется уже в 2024 году. Ввод в эксплуатацию станции метро, по его словам, на 20-25% разгрузит южные и центральные и участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена.

«Одна из станций - «Улица Генерала Тюленева», важная станция. Разгрузит для Теплого Стана станции Калужско-Рижской, Сокольнической линии на 20-25%. В целом Теплый Стан будет одним из самых лучших районов Москвы по обеспечению метрополитеном», — рассказал Сергей Собянин.

Также он осмотрел результат реконструкции фестивальной площадки в Теплом Стане и здание музыкальной школы им. Иванова-Крамского.

Пресс-служба Московского департамента градостроительной политики ранее сообщила, что в ЮЗАО в рамках программы реноваций будет построено более 30 образовательных объектов, запланировано строительство девяти школ и 17 детских садов. В кварталах реновации Юго-Западного округа планируется возведение шести физкультурно-оздоровительных комплексов, медицинского центра, поликлиники, музыкальной школы и дома культуры.

В материалах также отмечается, что на территории округа в программу реноваций вошло 520 домов, для ее реализации подобрано 49 площадок.