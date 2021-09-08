МЭР назвал размер годовой инфляции на текущий момент
19:35 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленной Минэкономразвития.
"За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07% (0,09% неделей ранее). В годовом выражении инфляция составила 6,74% в годовом выражении по состоянию на 6 сентября", - отмечается в обзоре.
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