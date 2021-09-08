Талибы запретили в стране акции протеста - СМИ
19:44 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило проведение акций протеста в стране. Об этом сообщила в среду газета "Афганистан таймс".
По ее данным, нынешнее распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство талибов не одобрит соответствующие законы. Источник информации газета не раскрывает.
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