Талибы запретили в стране акции протеста - СМИ

19:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило проведение акций протеста в стране. Об этом сообщила в среду газета "Афганистан таймс".

По ее данным, нынешнее распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство талибов не одобрит соответствующие законы. Источник информации газета не раскрывает.