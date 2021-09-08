0
0
0
НОВОСТИ

Талибы запретили в стране акции протеста - СМИ

19:44 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило проведение акций протеста в стране. Об этом сообщила в среду газета "Афганистан таймс".

По ее данным, нынешнее распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство талибов не одобрит соответствующие законы. Источник информации газета не раскрывает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:35 08.09.2021
МЭР назвал размер годовой инфляции на текущий момент
0
98
18:38 08.09.2021
«Роснефть» запускает рейсы на объекты проекта "Восток Ойл" из Норильска
0
170
18:37 08.09.2021
Роскомнадзор предупреждает о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства
0
174
17:59 08.09.2021
Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в ЮЗАО
0
212
17:40 08.09.2021
В Ричмонде демонтировали самый известный памятник генералу конфедератов Роберту Ли
0
233
17:12 08.09.2021
Суд отправил на принудительное лечение подростка, убившего свою семью в Пермском крае
0
245
17:10 08.09.2021
Роман Романенко в открытом письме мэру Москвы призвал присвоить особый статус Битцевскому лесу
0
196
17:00 08.09.2021
Писательница Марина Степнова станет автором Тотального диктанта в 2022 году
0
253
16:44 08.09.2021
Предлагаю присвоить имя Зиничева институту в системе МЧС России - Евгений Попов
0
263
16:32 08.09.2021
Женщины в Афганистане не смогут заниматься спортом - представитель талибов
0
309

Возврат к списку