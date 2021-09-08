Декларацией возможного саммита "Нормандской четверки" займутся ФРГ и Франция, но "неохотно" - СМИ
20:35 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители ФРГ и Франции обязались в ходе состоявшейся в среду видеоконференции политсоветников стран "нормандской четверки" составить декларацию возможного саммита "четверки" на основе предложений России и Украины. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.
По его словам, Германия и Франция неохотно взяли на себя обязательство свести все российские и украинские предложения в обновленный проект итоговой декларации саммита, пытаясь максимально смягчить обязательства подписавшихся и исключить формулировки, которые "будут точно отвергнуты" кем-то из участников.
НОВОСТИ
- 21:00 08.09.2021
- СМИ: Политсовет считает, что проводить саммит "Нормандской четверки" просто ради саммита не стоит
- 20:50 08.09.2021
- Объединять Москву и Подмосковье не следует, - считает Сергей Собянин
- 20:15 08.09.2021
- В Минсельхозе считают, что цены на мясо будут снижаться
- 19:44 08.09.2021
- Талибы запретили в стране акции протеста - СМИ
- 19:35 08.09.2021
- МЭР назвал размер годовой инфляции на текущий момент
- 18:38 08.09.2021
- «Роснефть» запускает рейсы на объекты проекта "Восток Ойл" из Норильска
- 18:37 08.09.2021
- Роскомнадзор предупреждает о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства
- 17:59 08.09.2021
- Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в ЮЗАО
- 17:40 08.09.2021
- В Ричмонде демонтировали самый известный памятник генералу конфедератов Роберту Ли
- 17:12 08.09.2021
- Суд отправил на принудительное лечение подростка, убившего свою семью в Пермском крае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать