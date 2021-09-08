Декларацией возможного саммита "Нормандской четверки" займутся ФРГ и Франция, но "неохотно" - СМИ

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители ФРГ и Франции обязались в ходе состоявшейся в среду видеоконференции политсоветников стран "нормандской четверки" составить декларацию возможного саммита "четверки" на основе предложений России и Украины. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

По его словам, Германия и Франция неохотно взяли на себя обязательство свести все российские и украинские предложения в обновленный проект итоговой декларации саммита, пытаясь максимально смягчить обязательства подписавшихся и исключить формулировки, которые "будут точно отвергнуты" кем-то из участников.