Объединять Москву и Подмосковье не следует, - считает Сергей Собянин
20:50 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что объединять Москву и Подмосковье не следует, это приведет к усложнению управления Московским регионом.
"Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать", - сказал Собянин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.
НОВОСТИ
- 21:00 08.09.2021
- СМИ: Политсовет считает, что проводить саммит "Нормандской четверки" просто ради саммита не стоит
- 20:35 08.09.2021
- Декларацией возможного саммита "Нормандской четверки" займутся ФРГ и Франция, но "неохотно" - СМИ
- 20:15 08.09.2021
- В Минсельхозе считают, что цены на мясо будут снижаться
- 19:44 08.09.2021
- Талибы запретили в стране акции протеста - СМИ
- 19:35 08.09.2021
- МЭР назвал размер годовой инфляции на текущий момент
- 18:38 08.09.2021
- «Роснефть» запускает рейсы на объекты проекта "Восток Ойл" из Норильска
- 18:37 08.09.2021
- Роскомнадзор предупреждает о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства
- 17:59 08.09.2021
- Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в ЮЗАО
- 17:40 08.09.2021
- В Ричмонде демонтировали самый известный памятник генералу конфедератов Роберту Ли
- 17:12 08.09.2021
- Суд отправил на принудительное лечение подростка, убившего свою семью в Пермском крае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать