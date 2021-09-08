СМИ: Политсовет считает, что проводить саммит "Нормандской четверки" просто ради саммита не стоит

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политические советники "нормандской четверки" согласны с тем, что проводить новый саммит ради саммита нецелесообразно. Об этом сообщил журналистам по итогам состоявшейся в среду очередной видеоконференции источник, близкий к переговорам.

По его словам, встреча советников состоялась по просьбе Германии. Также по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств "нормандской четверки", отметил он.