0
0
0
НОВОСТИ

СМИ: Политсовет считает, что проводить саммит "Нормандской четверки" просто ради саммита не стоит

21:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политические советники "нормандской четверки" согласны с тем, что проводить новый саммит ради саммита нецелесообразно. Об этом сообщил журналистам по итогам состоявшейся в среду очередной видеоконференции источник, близкий к переговорам.

По его словам, встреча советников состоялась по просьбе Германии. Также по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств "нормандской четверки", отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 08.09.2021
Объединять Москву и Подмосковье не следует, - считает Сергей Собянин
0
124
20:35 08.09.2021
Декларацией возможного саммита "Нормандской четверки" займутся ФРГ и Франция, но "неохотно" - СМИ
0
152
20:15 08.09.2021
В Минсельхозе считают, что цены на мясо будут снижаться
0
146
19:44 08.09.2021
Талибы запретили в стране акции протеста - СМИ
0
199
19:35 08.09.2021
МЭР назвал размер годовой инфляции на текущий момент
0
203
18:38 08.09.2021
«Роснефть» запускает рейсы на объекты проекта "Восток Ойл" из Норильска
0
257
18:37 08.09.2021
Роскомнадзор предупреждает о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства
0
257
17:59 08.09.2021
Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в ЮЗАО
0
282
17:40 08.09.2021
В Ричмонде демонтировали самый известный памятник генералу конфедератов Роберту Ли
0
306
17:12 08.09.2021
Суд отправил на принудительное лечение подростка, убившего свою семью в Пермском крае
0
315

Возврат к списку