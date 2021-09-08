В Минсельхозе считают, что цены на мясо будут снижаться

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость мяса в России будет снижаться после завершения летнего периода и сокращения спроса на эту продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза.

"В данный момент наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен", - отмечается в сообщении.