Талибы зовут на родину бежавших из страны чиновников

22:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает чиновников свергнутого афганского правительства вернуться в страну. Об этом заявил в среду назначенный радикалами председатель временного кабинета министров Мохаммад Хасан.

"Мы призываем бывших чиновников вернуться на родину, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния", - приводит его слова телеканал "Аль- Джазира".

По мнению премьера, в настоящий момент руководство "Талибана" несет большую ответственность перед афганским народом. "Мы понесли колоссальные потери, чтобы достичь текущего исторического момента. <...> Сейчас мы проходим серьезное испытание перед лицом всех афганцев", - резюмировал Хасан.