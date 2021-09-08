Талибы зовут на родину бежавших из страны чиновников
22:47 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает чиновников свергнутого афганского правительства вернуться в страну. Об этом заявил в среду назначенный радикалами председатель временного кабинета министров Мохаммад Хасан.
"Мы призываем бывших чиновников вернуться на родину, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния", - приводит его слова телеканал "Аль- Джазира".
По мнению премьера, в настоящий момент руководство "Талибана" несет большую ответственность перед афганским народом. "Мы понесли колоссальные потери, чтобы достичь текущего исторического момента. <...> Сейчас мы проходим серьезное испытание перед лицом всех афганцев", - резюмировал Хасан.
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