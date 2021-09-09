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Начало поставок газа по «Северному потоку-2» ожидается 1 октября - Bloomberg

09:00 09.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Начало поставок газа по газопроводу «Северный поток-2» ожидается 1 октября. Еще через два месяца могут заработать обе нитки магистрали, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами «Газпрома». В агентстве отмечают, что сроки начала поступления газа в газотранспортную систему Европы все еще зависят от решения регулятора ФРГ.  Коммерсантъ

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