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На месте взрыва в жилом доме в Ногинске обнаружили тело пятого погибшего

09:05 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске выросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Под завалами обнаружено тело пятого погибшего", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что нашли тело ребенка, остается неизвестной судьба двух человек.

Поисково-спасательная операция сейчас продолжается, на месте продолжают разбирать завалы. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе два ребенка. Шесть пострадавших госпитализировали.

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