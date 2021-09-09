Потребительские цены в России в августе выросли почти на 7% - СМИ

09:20 Источник: Эхо Москвы

В августе потребительские цены в России выросли почти на 7%. Это максимум с конца лета 2016 года, отмечает Росстат. Из продуктов больше всего подорожал сахар, подсолнечное масло, куриное мясо и яйца. Из непродовольственных товаров – газовое моторное топливо, а также строительные материалы. Эхо Москвы