Путин поздравил с днем основания КНДР Ким Чен Ына
09:32 09.09.2021 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 73-летия основания КНДР пожелал лидеру республики Ким Чен Ыну успехов и заявил, что дальнейшее развитие сотрудничества двух стран поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
«Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной основания Корейской Народно-Демократической Республики. Отношения между нашими странами основаны на прекрасных традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества в различных сферах. Это, несомненно, послужит интересам народов двух наших стран и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии в целом», — приводят слова Путина в публикации Центрального телеграфного агентства.
Кроме этого, президент России пожелал Ким Чен Ыну и гражданам КНДР «крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия».
Ким Чен Ына и КНДР также поздравили главы Ливана, Зимбабве, ЮАР, Вьетнама, Кубы и КНР. Газета.Ru
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