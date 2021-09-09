Группировка подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличена до пяти субмарин - источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

"В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин - носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ": три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)", - сказал он.

По его словам, две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.