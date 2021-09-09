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НОВОСТИ

Из-за последствий урагана «Ида» в США погибли более 80 человек

10:05 09.09.2021 Источник: Эхо Москвы

По меньшей мере 82 человека погибли на северо-востоке США из-за последствий урагана «Ида». Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где насчитываются десятки жертв.

Погибшие есть также в штатах Пенсильвания и Луизиана, где многие жители уже неделю остаются без электричества, сообщила телекомпания CBS со ссылкой на местные власти.

Ураган значительно ослаб после обрушения на штат Луизиана 29 августа, однако принес с собой проливные дожди и грозы.  Эхо Москвы

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