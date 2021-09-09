Талибы пообещали, что женщины войдут в состав правительства Афганистана
10:32 09.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Талибы пообещали женщинам места в правительстве Афганистана. Представитель запрещённого в России движения Забиулла Муджахид заявил, что объявленный ранее состав кабмина — временный.
«У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдём место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап», — сказал Муджахид.
Также он заявил о намерении установить дипломатические отношения с другими странами.
На этой неделе талибы объявили состав временного правительства Афганистана. После этого жительницы Кабула вышли на акцию протеста с требованием обеспечить участие женщин в управлении государством. Говорит Москва
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