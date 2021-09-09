Наталья Сергунина рассказала о проведении в Москве акции «В добрые руки»
10:58 09.09.2021
В Москве с 10 по 19 сентября пройдет акция в помощь бездомным животным «В добрые руки», в которой могут принять участие все неравнодушные к проблеме горожане, о чем сообщается на официальном сайте мэра Москвы
Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, «К акции присоединились такие фонды помощи животным, как «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и другие. Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними».
По ее словам мероприятие объединит горожан, уже имеющих питомцев и тех, кто только думает завести себе четвероногого друга, а также неравнодушных к проблеме бездомных животных жителей столицы и волонтеров.
В материале сообщается, что для всех желающих по будням с 15:00 до 19:00 будет работать лекторий, для тех, кто хочет взять себе из приюта собаку или кошку отведена специальная зона, где можно познакомиться и погулять с будущим питомцем поближе, в любой день с 11: до 19:00.
Также, в рамках акции на кинологической площадке питомцев будут обучать азам дрессуры, с 15:00 до 19:00, в выходные - с 14:00 до 19:00, в зоне грумминга за домашними любимцами профессионально поухаживают, сделают экспресс-укладку, процедуру ухода за ушками или подстригут коготки. Для четвероногих предусмотрена полоса препятствий и другие развлечения, на акцию можно прийти с собственными домашними любимцами.
Будет работать миниветклиника, где можно будет получить консультацию по правильному уходу за животным, провести клинический осмотр, сделать УЗИ, пройти бесплатную вакцинацию от бешенства.
Как уточняется в сообщении, на площадки акции вход свободный, они будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00. Все желающие смогут приобрести игрушки, полезные аксессуары или лакомства для питомцев из приюта или своих любимцев.
Оказать поддержку фондам помощи для бездомных животных можно через благотворительный сервис mos.ru.
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